İmamoğlu'na 'İsmail Abi'li gönderme: 39 aydır bekliyoruz

Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü televizyon dizisi Leyla ile Mecnun'un ikonik karakteri İsmail Abi'nin yer aldığı videoyu kullanarak, "İsmail abi ne kadardır bekliyor bilmiyoruz ama; biz 'paralel deniz ulaşımı olmaz' dediğimiz halde İBB'nin 'bal gibi de yaparız' dediği gemiyi (İDO) Tuzla halkı tam 39 aydır bekliyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) eylül ayı toplantısında, İstanbul trafiğini rahatlatması amacıyla Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş deniz hatlarının açılması oy birliği ile kabul edilmişti.