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İmamoğlu'na suikast iddiaları! Emniyet tartışmalara son noktayı koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddialarına ilişkin İstanbul emniyetinden açıklama yapıldı. Açıklamada, iddianın, geçmişte müebbet hapis cezası almış bir şahsın kişisel endişelerine dayandığı ifade edilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 22:10 - Güncelleme:
İmamoğlu'na suikast iddiaları! Emniyet tartışmalara son noktayı koydu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son günlerde kamuoyunda gündem olan suikast iddialarına dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ihbarın Ocak ayında değil, 2024 yılının Aralık ayında yapıldığı vurgulandı. Sürecin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü belirtildi.

İhbarı yapan kişinin, 2004 yılında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası alan ve 2020'de şartlı tahliye edilen Selçuk Tengioğlu olduğu açıklandı.

İstanbul EGM'den yapılan yazılı açıklamada şunlar yer aldı:

06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk TENGİOĞLU isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir.

Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk TENGİOĞLU isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir.

Söz konusu ihbar, usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delillere dayanmadığı, tamamen kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemlerle ilgili olduğu anlaşılmış, ilgili süreç tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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