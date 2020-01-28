İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9426
  • EURO
    6,5388
  • ALTIN
    301.056
  • BIST100
    119827
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hasarlı binalarda oturanlardan İmamoğlu'na kayak tepkisi
Güncel

Hasarlı binalarda oturanlardan İmamoğlu'na kayak tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'de kayak tatiline gitmesine İstanbul'da hasarlı binalarda oturanlar tepki gösterdi.

DHA28.01.2020  17:49 - Güncelleme: 28.01.2020  17:54

24 Ocak'ta Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ertesi günü deprem bölgesine giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'a gitti. Palandöken'de tatilinden fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan İmamoğlu, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" yazdı.

Sultangazi'de hasarlı binalarda oturanlar Ekrem İmamoğlu'nun bu paylaşımına tepki gösterdi. Bir ay otelde kaldıktan sonra hasarlı evine geri dönmek zorunda kalan Fati Özay, "Bizim derdimiz kayak yapmak değil torunlarımızı kurtarmak. Biz bir yardım istiyoruz. Elazığ kan ağlıyor, Malatya kan ağlıyor onun orada kayak yapmasına ne gerek var. Biz üç gündür hiç uyumadık. Biz 5 aydır mağduruz, buna çare bulsunlar. Bizim derdimiz torunlarımız. Ben ölsem bir şey olmaz. Torunlarımız için çere bulsunlar" dedi.

Aynı apartmanda oturan Sevim Öztürk ise deprem korkusunu hala yaşamaya devem ettiğini, apartman ile ilgili olarak belediyeden haber beklediklerini ifade ederek, "Orada nasıl tatil yapabiliyor bizleri düşünmüyor. Biz gece uyku uyuyamıyoruz. Az önce Manisa'da deprem oldu hepimiz korku içindeyiz. Kızım korkudan evden gitti. Korku içindeyiz. Bilgi gelecek diye sabah akşam bekliyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL SELLE BOĞUŞURKEN DE TATİLİNİ BÖLMEDİ

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında, İstanbul'da binlerce esnaf sel mağduru olurken Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun Bodrum’da tatiline devam etmesi isyan ettirmişti. Sosyal medyada trend topic olan İmamoğlu, ‘Tatil için aileme karşı sorumluluklarım var’ açıklamasında bulunmuştu.

Yan bakma kavgası can aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.