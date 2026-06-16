İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2026 Salı / 1 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,305
  • EURO
    53,6541
  • ALTIN
    6423.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'na ''usulsüz iskan''... Beylikdüzü Belediyesi'ndeki imar oyununa operasyon: 27 şüpheli
Güncel

İmamoğlu'na ''usulsüz iskan''... Beylikdüzü Belediyesi'ndeki imar oyununa operasyon: 27 şüpheli

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli 3 ilde 27 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunan belediyenin İmamoğlu İnşaat şirketine 'usulsüz iskan' düzenlediği tespit edildi.

AA16 Haziran 2026 Salı 07:42 - Güncelleme:
İmamoğlu'na ''usulsüz iskan''... Beylikdüzü Belediyesi'ndeki imar oyununa operasyon: 27 şüpheli
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edildi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 zanlı gözaltına alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Serinlemek isterken boğuldular! 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.