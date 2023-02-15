İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2023 Çarşamba / 25 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8509
  • EURO
    20,1351
  • ALTIN
    1110.91
  • BIST100
    4950.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'na zor 'deprem' sorusu! Apar topar röportajı bitirdi
Güncel

İmamoğlu'na zor 'deprem' sorusu! Apar topar röportajı bitirdi

Ekrem İmamoğlu, siyaset yapmak için sürekli tercih ettiği FOX TV'de şoka uğradı. 'İstanbul depremiyle ilgili hazırlıklar ne aşamada' sorusuna cevap vermeyen İmamoğlu apar topar röportajı bitirdi.

15 Şubat 2023 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
İmamoğlu'na zor 'deprem' sorusu! Apar topar röportajı bitirdi
ABONE OL

CHP'li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'nin canlı yayına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem üzerinden siyaset yapmak için çoğu zaman olduğu gibi Fox TV ekranını seçti. Yayında dersine çalışmamış öğrenci izlenimi veren İmamoğlu ekrana beklemediği bir görüntü getirilince apar topar röportajı bitirdi.

SORUYU ES GEÇTİ

Sunucunun "İstanbul depremiyle ilgili hazırlıklar ne aşamada" sorusuna hazırlıksız yakalanan İmamoğlu'nun kekelediği görüldü.

Büyükşehir belediyesi olarak olarak depreme hazırlık adına yaptıkları çalışmaları anlatmayı es geçen İmamoğlu, kendine göre yapılması gerekenleri sıralamayı tercih etti.

İMAMOĞLU SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

İmamoğlu konuşurken araya giren sunucu, ekranda CHP'li Belediye'nin yönetimindeki Avcılar'dan sorunlu bina görüntüleri verdiklerini söyleyince olanlar oldu.

Sunucunun sesini duyamadığını iddia eden İmamoğlu sessizliğe gömüldü.

İmamoğlu'ndan cevap alamayan sunucu deprem bölgesine dönerek yayını bitirmek zorunda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.