İmamoğlu'nda bahaneler bitmiyor: Ne yazık ki bizim dönemimize denk geldi
Ekrem İmamoğlu seçim öncesi verip gerçekleştirmediği vaatler için yeni bir bahane üretti. İmamoğlu, tutmadığı sözler için 'Ülkemizi sarsan deprem gündemi ne yazık ki bu dönemde bizim dönemimize denk geldi.' ifadelerini kullandı.
İmamoğlu seçim öncesi gençlere ücretsiz ulaşım, toplu taşımada indirim ve sorunsuz bir İstanbul vaat etmişti. İstanbullular son dört yılda toplu taşıma araçları başta olmak üzere sık sık arızalarla karşılaştı.