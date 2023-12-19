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  • İmamoğlu'nda bahaneler bitmiyor: Ne yazık ki bizim dönemimize denk geldi
Güncel

İmamoğlu'nda bahaneler bitmiyor: Ne yazık ki bizim dönemimize denk geldi

Ekrem İmamoğlu seçim öncesi verip gerçekleştirmediği vaatler için yeni bir bahane üretti. İmamoğlu, tutmadığı sözler için 'Ülkemizi sarsan deprem gündemi ne yazık ki bu dönemde bizim dönemimize denk geldi.' ifadelerini kullandı.

19 Aralık 2023 Salı 19:42 - Güncelleme:
İmamoğlu'nda bahaneler bitmiyor: Ne yazık ki bizim dönemimize denk geldi
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İmamoğlu seçim öncesi gençlere ücretsiz ulaşım, toplu taşımada indirim ve sorunsuz bir İstanbul vaat etmişti. İstanbullular son dört yılda toplu taşıma araçları başta olmak üzere sık sık arızalarla karşılaştı.

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