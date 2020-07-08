08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:47 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:47

Fethullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi ardından gazi ve şehit aileleleri yakınları tarafından 15 Temmuz Derneği kuruldu.

17 Şubat 2017'de ise bu dernek ile İBB arasında protokol imzalandı. Derneğin personel masrafları ve araç ihtiyacı imzalanan protokol çerçevesinde belediye tarafından karşılanıyordu.

Sabah'ın haberine göre, Bu protokol 22 Mart 2020 tekrar yenilenecekti. Ancak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sonrasında kurulan 15 Temmuz Derneği ile protokolü sonlandırdı.

Gerekçe olarak masraflar gösterildi. Derneğin masrafı olarak 13 personel ve 6 aracı bulunuyordu. İmamoğlu, vatanı için canını hiçe sayarak darbecilere meydan okuyan şehit ve gazilerin yakınlarınca kurulan derneğin faaliyetleri için harcanan parayı gereksiz görüp protokolü sonlandırması manidar bulundu.

Aynı İmamoğlu'nun göreve gelir gelmez CHP yandaşı Halk TV, Tele1 ile Cumhuriyet ve Sözcü gibi basın kuruluşlarına 9 milyon lira reklam bütçesi ayırdığı basına yansımıştı.

Yine İBB'de bazı personellerin üç maaş birden aldıkları aylık maaşlarının 50 bin liraya yakın bir miktara ulaştığı kamuoyuna yansımıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri içinde yönetim kurulu başkan ve yardımcılarına memur maaşlarına ek olarak, 'huzur hakkı' adı altında düzenli aylık ödeme yapılıyor.

'Huzur hakkı' adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL ile yönetim kurulu üyelerine 5 TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 10 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade ediliyor.

Başörtülü kadın personele ağır hakaretlerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin 3 ayrı görevden 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıkmıştı. 3 şirketin de başında olan Yeşim Meltem Şişli'nin maaşının 38 bin TL olduğu saptanmıştı. Şişli'nin İSMEK'in kadın bölge sorumlularına; "Bayağı bekar varmış. Organizasyon düzenleyelim itfaiyecilerle, sizi buluşturayım. Kaynaşsınlar, tanışsınlar" ifadesi kullandığı belirlenmişti. Daha sonradan Şişli'nin kendisinin de bekar olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Murat Ongun da Ulaşım A.Ş., İBB Sözcülüğü ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden üç maaş alıyordu. Daha sonra Ulaşım A.Ş'deki görevinden ayrılmıştı.

Özel Kalem Müdürü Yavuz Saltık ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı. Saltık, Boğaziçi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İSTON Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da maaş alıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın bacanağı Eren Sönmez'in de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri, İSYON A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İSTAÇ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak üç maaş aldığı kamıoyuna yansıdı.