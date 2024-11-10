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Güncel

İmamoğlu'ndan ''Atatürksüz'' video... Tepkiler çığ gibi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 Kasım videosunda Atatürk'ten 'Ata' diye bahsedilmesine vatandaşlar, 'Alman efendilerin mi 'Türk' demeni yasakladı?' sözleriyle tepki gösterdi.

10 Kasım 2024 Pazar 10:35 - Güncelleme:
İmamoğlu'ndan ''Atatürksüz'' video... Tepkiler çığ gibi!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 10 Kasım için bir video yayımladı.

Yapay zeka ile hazırlanan videoda, Atatürk'ten "Ata" diye bahsedildi.

Birçok vatandaş sosyal medyadan İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'na "Alman efendilerin mi 'Türk' demeni yasakladı?" , "Türk'ü Atatürk'ten de mi attınız?" şeklinde sorular yöneltti.

Tepkilerden bazıları şöyle:

- Ata kim birader sen bizimle kafa mı oluyorsun bu nasıl reklam filmi yapıyorsun sen

- Türk'ü Atatürk'ten de mi attınız?

- Ata ne oğlum? Atatürk neden yazmıyorsun? Ne bu Türk düşmanlığı

- Sen derken? Atatürk'ün ismini yazmaktan acizsin, yazmamak için özel bir çabaya girmiş gibi.

- Atatürk diyemediği gibi bir de video da sürekli "Ata" diye telaffuz ettiriyor.

- TÜRK yazmak zoruna gidiyorsa hiç paylaşma

- Adamın TÜRK kelimesine alerjisi var

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