DHA 02.01.2020 11:04 - Güncelleme: 02.01.2020 11:04

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin son yönetim kurulu kararı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 31 Aralık 2019 tarihli sayısında yayımlandı. Kararda şöyle denildi:“… Kimlik nolu İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, Cafer Aktürk 1 yıl için yönetim kurulu başkan vekili olarak seçilmiştir. İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden Sinan Ulaş Kestioğlu’nun önceki üyeliği sona ermiştir.”Cafer Aktürk, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye seçimlerinde CHP’den Ümraniye belediye başkan adayı olmuştu. İYİ Parti’nin de, aday göstermeyerek desteklediği Aktürk, Ak Parti’nin adayı, KİPTAŞ’ın eski genel müdürü İsmet Yıldırım karşısında başkanlık seçimini kaybetti. İsmet Yıldırım yüzde 54,57 oy alırken, Aktürk’ün oyu 37,51’de kaldı.