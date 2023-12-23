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Güncel

İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye ''İstanbul'' operasyonu! Akşener'in sağ kolu duyurdu

İYİ Parti Hukuk/Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kendisine oy verilmesi için İYİ Partililerle görüşme yaptığını ve partilerine karıştığını açıkladı.

23 Aralık 2023 Cumartesi 08:39 - Güncelleme:
İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye ''İstanbul'' operasyonu! Akşener'in sağ kolu duyurdu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere 'hür ve müstakil' şekilde kendi logo ve amblemleriyle ittifaksız gireceklerini duyurmuştu.

81 ilde ayrı aday kararı sonrası başta İstanbul ve Ankara'da parti teşkilatları ayaklanmıştı. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, teşkilatların hiçe sayıldığını söyleyip, Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmişti.

Bu karar sonrasında disipline sevk edilen Özkan ve destekçisi meclis üyeleri partiden ihraç edilmişti.

Yaşananların gölgesinde İBB Başkanı CHP'li İmamoğlu'nun, seçimlerde kendisine oy verilmesi için İstanbul'da İYİ Partilerle görüşme yaptığı öne sürülmüştü.

"EKREM İMAMOĞLU İYİ PARTİ'YE KARIŞIYOR"

İYİ Parti Hukuk/Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun, İmamoğlu'nun partilerine karıştığını söyledi.

TV 100 canlı yayınında konuşan Olgun, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'ye karışıyor. Aldığımız duyumlar yaptığımız tespitlerle İYİ Parti'ye öyle bir imaj vererek belirttiği İstanbul ittifakını bu şekilde kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

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