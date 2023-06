İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Tek tek aradığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki gün Ankara'da bir kez daha görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, her türlü senaryoyu düşünerek delegelere yakın markaj uygulamaya başladı. İddiaya göre genel merkezdeki bağlantıları aracılığıyla kurultay delegelerinin kişisel bilgilerine ulaşan İmamoğlu, kendilerini arayarak değişimin gerekliliğine vurgu yapıyor. CHP'de yönetsel kriz ve belirsizlik ortamı devam ederken, genel başkan adaylığı için Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in isimleri ön plana çıkmaya başladı. Sabah'ın haberine göre, Her gün farklı iddiaların konuşulduğu kulislerde son olarak İmamoğlu'nun çalışmalarına ilişkin çarpıcı bir detay gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre her türlü ihtimale karşı kurultay hazırlıklarına devam eden İmamoğlu, delegelerle hem kendisi hem de kurmayları aracılığıyla sık sık iletişim kurarak Kılıçdaroğlu'nun etkisini kırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu ile olası bir seçim rekabetinde en büyük dezavantajının delege yapısı olduğunu bilen İmamoğlu'nun şimdiden bu durumu tersine çevirmek için kolları sıvadığı öne sürüldü.

BÜYÜK TASFİYE

İstifa çağrıları ve değişim baskısı altında kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan tüm danışmanlarını tasfiye etti. Açıklamada, danışmanların 14 Haziran itibariyle görevlerine son verildiği duyuruldu. Kılıçdaroğlu'nun görevine son verdiği önemli isimler arasında Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz ve Erdoğan Toprak'ın yanı sıra 'ithal danışman' olarak tanımlanan ABD'li Jeremy Rifkin de yer aldı. Rifkin'in Türkiye'ye bile uğramadan CHP üzerinden kısa sürede yüklü kazanç elde etmesi yeni bir skandal olarak kayıtlara geçti. Öte yandan CHP kulislerini hareketlendiren tasfiye operasyonuna ilişkin kararın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi sonrası alınması da dikkat çekti. Partideki "değişim" hareketinin lideri haline gelen İmamoğlu, daha önce de kendisine yakınlığı ile bilinen Gökhan Günaydın'ın TBMM Grup Başkanvekilliği'ne getirilmesinde önemli rol oynamıştı. Partide kendi makamı dışındaki tüm birimleri yenileme hareketi başlatan Kılıçdaroğlu, daha önce de tüm MYK'nın istifasını onaylamış ve yeni bir MYK oluşturmuştu.

YEREL SEÇİMDEN ÖNCE Mİ, SONRA MI?

ÖTE yandan kongreler takvimi açıklanmasına rağmen seçimli kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin belirsizlik de devam ediyor. CHP Genel Merkezi'nde çeşitli formüllerin masada olduğu bildirilirken, İmamoğlu ile yaşanan krizin seyrine göre kurultayın yerel seçim sonrasına bırakılmasının da hâlâ rafa kalkmadığı öğrenildi.