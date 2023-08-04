İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2023 Cuma / 18 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,992
  • EURO
    29,8405
  • ALTIN
    1684.44
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'ndan koltuk savaşında geri vites: Gözünü unuttuğu İstanbul'a çevirdi
Güncel

İmamoğlu'ndan koltuk savaşında geri vites: Gözünü unuttuğu İstanbul'a çevirdi

Seçimlerde alınan ağır mağlubiyet sonrası 'değişim' tartışmalarının başladığı CHP'de koltuk kavgası sürüyor. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşı devam ederlem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla yaptığı 'zoom toplantısı' parti içinde büyük krize sebep oldu. Kurultayda, Kılıçdaroğlu'nu yenileceğini anlayan İmamoğlu'ndan geri adım geldi. İmamoğlu rotayı tekrar unuttuğu İBB'ye çevirdi.

4 Ağustos 2023 Cuma 19:06 - Güncelleme:
İmamoğlu'ndan koltuk savaşında geri vites: Gözünü unuttuğu İstanbul'a çevirdi
ABONE OL

Seçimlerdeki hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'na karşı CHP içinden "istifa" sesleri yükselmeye başlamış ve koltuğu sallantıya girmişti. Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunu kapmak için Kılıçdaroğlu'na destek veren İmamoğlu, 'değişim şart' diyerek yenilgi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlamıştı.

GİZLİ ZOOM TOPLANTISI

Her fırsatta 'değişim' çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen gizli zoom toplantısı büyük yankı uyandırmıştı.

Değişim yankıları her geçen gün şiddetini artırırken Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlıkta değişim hedefi için nasıl bir yol izleyeceği de merek konusu olmuştu.

Ekrem İmamoğlu, önceki gün eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya gelmişti

İMAMOĞLU'NDAN "DEĞİŞİM" MANİFESTOSU İDDİASI

Gazeteci Barış Yarkadaş, bu yemekte, "değişimin" masaya yatırıldığını belirterek, 10 Ağustos'ta İmamoğlu'nun bir manifesto açıklayacağını duyurdu.

"Karayalçın, Öymen ve Çetin bu işin teknik direktörlüğünde" diyen Yarkadaş, Önder Sav'ın da bu kadroya fiili katılacağı bilgisini aldığını aktardı. Yarkadaş, değerlendirmesinde Sav'ın tüzük bilmediğini de vurgulamıştı

MURAT KARAYALÇIN'DAN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME!

O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN GERİ ADIM

Sabah'ın haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenemeyeceğini anlayan İmamoğlu, rotayı yeniden İBB'ye çevirdi. "Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz ama o yanlışlarımızı gidereceğiz." diyen İBB Başkanı, "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bununla yetinmeyeceğiz." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz.

Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız.

Ve milletin hizmet alması için bu millete ait milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz, bunu herkes bilsin."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.