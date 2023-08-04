Seçimlerdeki hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'na karşı CHP içinden "istifa" sesleri yükselmeye başlamış ve koltuğu sallantıya girmişti. Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunu kapmak için Kılıçdaroğlu'na destek veren İmamoğlu, 'değişim şart' diyerek yenilgi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlamıştı.

GİZLİ ZOOM TOPLANTISI

Her fırsatta 'değişim' çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen gizli zoom toplantısı büyük yankı uyandırmıştı.

Değişim yankıları her geçen gün şiddetini artırırken Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlıkta değişim hedefi için nasıl bir yol izleyeceği de merek konusu olmuştu.

Ekrem İmamoğlu, önceki gün eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya gelmişti

İMAMOĞLU'NDAN "DEĞİŞİM" MANİFESTOSU İDDİASI

Gazeteci Barış Yarkadaş, bu yemekte, "değişimin" masaya yatırıldığını belirterek, 10 Ağustos'ta İmamoğlu'nun bir manifesto açıklayacağını duyurdu.

"Karayalçın, Öymen ve Çetin bu işin teknik direktörlüğünde" diyen Yarkadaş, Önder Sav'ın da bu kadroya fiili katılacağı bilgisini aldığını aktardı. Yarkadaş, değerlendirmesinde Sav'ın tüzük bilmediğini de vurgulamıştı

MURAT KARAYALÇIN'DAN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME!

O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN GERİ ADIM

Sabah'ın haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenemeyeceğini anlayan İmamoğlu, rotayı yeniden İBB'ye çevirdi. "Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz ama o yanlışlarımızı gidereceğiz." diyen İBB Başkanı, "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bununla yetinmeyeceğiz." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz.

Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız.