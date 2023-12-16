İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e soğuk duş! CHP'deki güç savaşı kameralara böyle yansıdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Saraçhane'deki başkanlık binasına gelen Özel, zabıta tören mangası tarafından karşılandı. İmamoğlu ile basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, ziyaretinin Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdikten sonra yaptığı ilk ziyaret olduğunu belirtti.

İmamoğlu'nun seçimde yeniden ödüllendirileceğini ifade eden Özel, İstanbul özelinde İYİ Parti ile bir ittifak ihtimaline ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz. Biz öyle olmaması için çok gayret sarf ettik. Üzerimize de ne düşerse sarf etmeye devam edeceğiz ama İstanbul'un ihtiyacı olan ittifak, adını 'ittifak' koyalım, 'işbirliği' koyalım, parti adları analım, her şeyi söyleyelim. En iyisini bulalım. Şu ismin önüne geçemeyiz. İstanbul'da 'İstanbul ittifakı' kazandı. İstanbul ittifakını, İstanbullular kurdular. Gönülleriyle, yürekleriyle, akıllarıyla kurdular."

İzmir ve Aydın adaylarının açıklanmamasının sorulması üzerine Özel, hala anketlerin devam ettiğini anlattı. Başka bir soruya karşılık Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile de ilerleyen günlerde görüşebileceğini dile getirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Özel'i ağırlamaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Halkımızdan 5 yıl daha görev izni alacağımıza inanıyoruz." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E KÜRSÜDE YER VERMEDİ!

Ancak basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e kürsüde yer vermemesi dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu, konuşmasını tamamlamasının ardından Özgür Özel'i takdim etmeyince Özel de kendisi söz alarak "Ben de bir iki şey söyleyeyim..." ifadesi ile cümleye başladı. Öyle ki Özgür Özel, konuşmasını mikrofonları kendine çevirerek yapmak zorunda kaldı.

AYNI SANDALYELERDE YAN YANA OTURDULAR

Öte yandan, Özgür Özel'in gerçekleştirdiği ziyarette Ekrem İmamoğlu ile yan yana ve aynı sandaleyelerde oturması partideki liderlik krizini bir kez daha gözler önüne sermişti. Geçtiğimiz günlerde de HDP/DEM'den Özgür Özel'e eş başkan göndermesi yapılmıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları kameralar önünde CHP lideri Özgür Özel ile adeta alay ederek, Ekrem İmamoğlu ile birlikte eş genel başkanlık yaptığı imasında bulundu. Hatimoğulları, konuşmasında Özel'e dönerek "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifadesini kullanmıştı.

FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDEN LİDERLİK MESAJI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'in eşine yapılan taziye ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İmamoğlu'nun paylaşımından çok kullandığı fotoğraf dikkat çekmişti. Paylaşılan fotoğrafta konuştuğu anlaşılan İmamoğlu'nun vücut dili rahat görünüyor. İmamoğlu'nun aksine pasif bir konumda görülen Özel, elleri bacaklarının arasında İmamoğlu'nun motokuryenin eşiyle konuşmasını dinliyor.

Aynı ziyaret için İmamoğlu, tek fotoğraf paylaşırken Genel Başkan Özgür Özel, kendisinin ve kuryenin eşinin yer aldığı görseli ilk fotoğraf olarak sosyal medyada platformuna eklemişti.