İmamoğlu'ndan PKK destekçisi Rojda'ya övgü! Gözleri dolmuş

"Kent uzlaşısı" adı altında İstanbul'da birçok ilçede Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yürüten CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, terör örgütü PKK'yı destekleyen isme alkış tuttuğu ortaya çıktı. PKK propagandası yapmak suçundan cezası bulunan Rojda'yı dinleyen İmamoğlu, "O kadar etkilendim ki. Ben anlamadım ama gözlerim doldu. Başarıları daim olsun çok hoş bir ses." ifadelerini kullandı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala CHP, İstanbul'da "kent uzlaşısı" adı altında terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ile ittifak yaptı.

İstanbul'un 10 ilçesinde, çoğu seçilebilir sıradaki 31 kontenjan HDP/DEM'in belirlediği isimlere ayrıldı.

Sancaktepe'de terör örgütü elebaşı Öcalan için pasta kesen YSP yöneticisi Elif Gül ve Beyoğlu'nda DEM PM üyesi Turabi Şen, CHP listelerinin ilk sırasında yer aldı.

DEM Parti'nin Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerine yazıldı.

İMAMOĞLU'NUN SANCAKTEPE MİTİNGİNDE DEM PARTİ BAYRAKLARI SALLANDI

Özellikle İstanbul merkezli kurulan Kandil destekli ittifakın en net kanıtlarından biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'deki mitinginde DEM Parti bayrakları da vardı. DEM Parti bayrakları sallandı, zafer işaretleri yapıldı.

PKK DESTEKÇİSİ İSME ÖVGÜ: O KADAR ETKİLENDİM Kİ...

Öte yandan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, terör örgütü PKK'yı destekleyen isme alkış tuttuğu ortaya çıktı.

PKK propagandası yapmak suçundan cezası bulunan Rojda'yı dinleyen İmamoğlu, "O kadar etkileyiciydi ki. Rojda'yı ilk kez canlı dinledim. O kadar etkilendim ki. Ben anlamadım ama gözlerim doldu. Başarıları daim olsun çok hoş bir ses." yorumunda bulundu.

DAHA ÖNCE ROJDA'YA KONSER VERDİRMİŞTİ

PKK destekçisi Rojda daha önce de İBB tarafından sahneye çıkarılmıştı. Rojda 13 Aralık 2023'te Sultangazi'de tüm masraflarını İBB'nin karşıladığı bir konser düzenledi. Konser vatandaşların tepkisini çekmişti.

TERÖR PROPAGANDASINDAN CEZA ALDI

2010'da Diyarbakır'da konser veren Rojda Şenses, 'Heval Kamuran (Yoldaş Kamuran)' isimli bir şarkı söylemişti.

Bu şarkıyla terör örgütü propagandası yaparken konserde de terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın paçavraları açılmıştı. Rojda Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.