İmamoğlu'ndan şehitlerimizle ilgili skandal yorum

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 asker şehit oldu.

Şehitlerden Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, memleketi Manisa'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Düzenlenen törene, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Ancak Özel'in cenaze törenine katılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Özel, bir grup tarafından hem cami girişinde hem de cami çıkışında yuhalandı. Zor anlar yaşayan Özel, yaşanan arbededen polis eşliğinde çıkarıldı.

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan ise, Elazığ'da kılınan cenaze namazının ardından Özgür Özel'i hedef alarak, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi.

TOKİ Başkanı yayına bağlanmak istedi, İmamoğlu panikledi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu 12 şehit sonrası CHP'ye tepkileri 'cambaza bak oyunu' olarak niteledi: Seçime dönük çalışmalar "Niçin insanlarımız şehit oldu? Neden oldu, gerekçeleri neler?" diyen İmamoğlu, yaşananları 'cambaza bak oyunu' olarak nitelendirip, "Birçok şeyin üstü kapandı memlekette. Terör saldırısı var ama nasıl oldu neden oldu? Ben bu seçime dönük seçime yakın cambaza bak oyununun milletimiz tarafından çöpe atılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İmamoğlu'nun skandal niteliğindeki szölerine tepki yağdı.