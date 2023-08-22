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İmamoğlu'nun algı operasyonu tutmadı! Şadi Yazıcı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; “Kaynarca-Pendik Tuzla Metro Hattı 1.Etap TBM Çıkış Töreni” duyurusu yapması üzerine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Tuzla'da bulunan Metro İstasyonu İnşaat Alanı'nda TBM çıkışını bekledi. İBB'nin kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere alanda bekleyen Yazıcı, ilan edilen tören saatinde konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Yazıcı, “Sn. Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler. 5 tören yaptınız. Sonuç? yüzde 10 bile değil. Masal gibi.” dedi.

22 Ağustos 2023 Salı 20:17 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun algı operasyonu tutmadı! Şadi Yazıcı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi
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İmamoğlu'nun algı operasyonunu bozan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi açıklamalarda bulundu.

"ALGI OPERASYONUNA ŞAHİT OLDUK"

Yazıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan bu ilanı görünce heyecanlandık. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'daki bu metruk metro alanına gelip, Sn. Başkan ve TBM'i beklemeye başladık. Teşekkür edecek, sevinecektik. Olmadı. Maalesef yine olmadı. Mucize beklerken yine illüzyonla, yine bir gözbağcılık işiyle karşılaştık. İşin aslı; önceki dönem yapılan Kadıköy – Pendik Metrosuyla Bakanlığın Yaptığı Pendik – Sabiha Gökçen Metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreniymiş. Ama "TBM çıktı ışığı gördük" , "Tuzla Metrosu Bitiyor" algı operasyonuna şahit olduk. Sn. Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler.

"DİLE KOLAY 4 YIL GEÇTİ"

5 tören yaptınız. Sonuç? Yüzde 10 bile değil masal gibi. "Az gittiniz uz gittiniz dere tepe düz gittiniz" ama bir arpa boyu yol alamadınız. Dile kolay 4 yıl geçti.

1522 Gündür bekliyoruz. Kaç kredi alımında Tuzla Metrosu sayıldı.

Para alındı. Metro nerede.? Metro yok para nerede. Organize işler, film repliği gibi.

-"Araba Nerde. Müşteride

-Para Nerde Yarın Verecekler...

-Araba Nerde. Müşteride

-Para Nerde, Yarın Verecekler."

Tek fark konu araba değil, Metro. Metromuz işlemiyor ama neyse ki zaman işliyor."

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