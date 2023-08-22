İmamoğlu'nun algı operasyonunu bozan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan bu ilanı görünce heyecanlandık. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'daki bu metruk metro alanına gelip, Sn. Başkan ve TBM'i beklemeye başladık. Teşekkür edecek, sevinecektik. Olmadı. Maalesef yine olmadı. Mucize beklerken yine illüzyonla, yine bir gözbağcılık işiyle karşılaştık. İşin aslı; önceki dönem yapılan Kadıköy – Pendik Metrosuyla Bakanlığın Yaptığı Pendik – Sabiha Gökçen Metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreniymiş. Ama "TBM çıktı ışığı gördük" , "Tuzla Metrosu Bitiyor" algı operasyonuna şahit olduk. Sn. Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler.

5 tören yaptınız. Sonuç? Yüzde 10 bile değil masal gibi. "Az gittiniz uz gittiniz dere tepe düz gittiniz" ama bir arpa boyu yol alamadınız. Dile kolay 4 yıl geçti.

1522 Gündür bekliyoruz. Kaç kredi alımında Tuzla Metrosu sayıldı.

Para alındı. Metro nerede.? Metro yok para nerede. Organize işler, film repliği gibi.

-"Araba Nerde. Müşteride

-Para Nerde Yarın Verecekler...

-Araba Nerde. Müşteride

-Para Nerde, Yarın Verecekler."

Tek fark konu araba değil, Metro. Metromuz işlemiyor ama neyse ki zaman işliyor."