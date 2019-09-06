İmamoğlu arabasını Yenikapı'ya çekmişti... Gazetecilerin sorusuna cevap vermedi

Ekrem İmamoğlu’nun şehir dışında olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekalet eden Hüseyin Aksu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı duruşmaya katıldı.

"Bana tahsis edildi"

Burada basın mensuplarının “Yenikapı’ya ‘israf’ adı altında çekilen hizmet araçlarının arasında sizin de makam otomobiliniz var. Ne söylemek istersiniz?” sorusuna Aksu, "Gündemimiz şu an farklı" cevabını verdi. Aksu daha sonra, "Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi. Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar"” diyerek topu belediyeye attı.