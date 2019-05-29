29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0095
  • 6,7072
  • 248.057
  • 87.569
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İmamoğlu'nun aşağılamaya çalıştığı esnaf: Ders vermeye kalktı dersini aldı gitti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Arnavutköy'de hakaret edip, tartıştığı esnaf Eyüp Akgün, konuştu: Bize ders vermeye çalıştı ancak dersini aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP'nin adayının geçen pazartesi günü katıldığı bir televizyon programında kendisine, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilgili sorulan soruya verdiği cevabın tartışması sürüyor. İki gündür sosyal medya ve sokakta en çok konuşulan olayla ilgili CHP adayının önceki gün Arnavutköy'de bir vatandaşla girdiği diyalog dikkat çekti. Esnaf Eyüp Keskin, terör örgütlerine karşı sesini çıkarmayan CHP adayına tepki gösterince, CHP adayı 'Ukalalık yapma' karşılığını verdi.
 
"GÖZLERİNİN İÇİNE BAKA BAKA SÖYLEDİM"
 
CHP'li adayın 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili Arnavutköy'de yaptığı esnaf ziyaretinde sert tartışma yaşadığı esnaf Eyüp Keskin, "Söylemem gereken her şeyi yüzüne söyledim. Hem FETÖ hem de PKK terör örgütleri yönetici ve üyelerinin, 'CHP adayına destek' mesaj ve açıklamalarına açık açık tavır alıp, tepki göstermeyen İmamoğlu'nun bu tavrı iki yüzlülük. Gerçeklerle karşı karşıya kaldığında nasıl agresifleştiği, makyajının döküldüğüne tüm Türkiye şahit oldu. Biz vatanına, milletine bağlı insanlarız.
 

CHP'Lİ İMAMOĞLU VATANDAŞI AZARLADI: UKALALIK YAPMA BANA!

 
Türkiye'nin birliğine, dirliğine kast etme kastı olanlarla yan yana duran herkese aynı tepkiyi gösteririz. Konuşmalarım, söylediklerimi kesip kendi istedikleri şekilde yayınlıyorlar. Ancak ben söylemem gerekenleri gözünün içine baka baka söyledim" diye konuştu.
 
"BANA DERS VERMEYE ÇALIŞTI, DERSİNİ ALDI"
 
Keskin, "Konuşmanın bir bölümünde elini göğsüme vurup sözde bana ders veriyor. Sonra da sağ eliyle yanağıma dokunuyor. Sosyal medyada, 'tokatladı' diye bazı görüntü ve ifadeler görüyorum. Bana kimse tokat atamaz. Atmaya kalkanlara da gereken cevabı anladığı dilden veririz. Böyle bir göreve soyunmuşsanız. Taraflı tarafsız herkesin söylediklerini olgunlukla dinleyeceksiniz. İmamoğlu'nun gerçek yüzü bu diyalogla ortaya çıkmıştı. Bize ders vermeye çalıştı ancak dersini aldı" dedi.
 
(Sabah)

Pençe Harekatı´na dair yeni görüntüler yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

Pençe Harekatı'nda PKK üsleri böyle vuruldu

Pençe Harekatı'nda PKK üsleri böyle vuruldu

Türkiye Yazarlar Birliği neden susuyor?

Türkiye Yazarlar Birliği neden susuyor?

Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'Etek boyu' tartışması

Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'Etek boyu' tartışması

Su-57 savaş uçağı seri üretime hazır

Su-57 savaş uçağı seri üretime hazır

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı
 

POPÜLER HABERLER

Bahçelievler´de kontrollü yıkım kontrolden çıktı.. İşte o anlar

Bahçelievler´de kontrollü yıkım kontrolden çıktı.. İşte o anlar

Çalışmalar başladı! İşte son hali...

Çalışmalar başladı! İşte son hali...

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

İnşaat çalışmasında bulundu! Herkes şaşırdı...

İnşaat çalışmasında bulundu! Herkes şaşırdı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA