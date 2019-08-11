İmamoğlu'nun ataması tartışma yarattı: FETÖ ortaklı danışmanlar!

800 milyon lira bütçeli Kültür A.Ş.'nin başına getirilen Serdal Taşkın, İmamoğlu döneminde Beylikdüzü'nden 41 milyon liralık ihale aldı.

Yıllık 800 milyon bütçesi olan Kültür A.Ş.’ye Serdal Taşkın’ın atanması çok sayıda tartışmayı da beraberinde getirdi. Elapro isimli şirketin sahibi olan Serdal Taşkın, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ne başkan olmasıyla birlikte ihale yağmuruna tutuldu. 2014 yılına kadar kamudan tek ihale alamayan Taşkın’ın şirketi, 4 yılda 14 tane ihale aldı. Şirketin bütün ihalelere tek başına girerek alması ise başka bir tartışma konusu oldu. Bütün bu organizasyonun arkasında ise İmamoğlu’nun resmi danışmanlarından olan ve kayyum atanana kadar FETÖ’nün yayın organlarından biri olan Bugün TV’de Programlar Müdürü olan Cengiz Özkarabekir'in bulunduğu öğrenildi.



