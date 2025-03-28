İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2025 Cuma / 29 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0113
  • EURO
    41,0633
  • ALTIN
    3756.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a adli kontrol talebi
Güncel

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a adli kontrol talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AA28 Mart 2025 Cuma 15:10 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a adli kontrol talebi
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınan Mehmet Pehlivan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Pehlivan'ın savcılıkça ifadesi alındı.

Savcılık, Pehlivan'ı yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alınan avukat Mehmet Pehlivan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü.

Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Pehlivan'ın, İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı'na ilişkin para hareketi tespit edildiği öğrenildi.

  • Mehmet Pehlivan
  • adli kontrol
  • mahkeme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.