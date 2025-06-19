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İmamoğlu'nun avukatına tutuklama talebi

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, ‘yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 17:33 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun avukatına tutuklama talebi
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İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Savcılığın sevk yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin örgüt kapsamında hareket ettiği, 19/03/2025 tarihi öncesinde hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerin gözaltı ve sonraki süreçlerde soruşturma sürecini takip IP edecek avukatların kim olduğu hususunda planlama yaptığı, bu şekilde dosyada ifadesi alınan kişilerin ifadelerine ulaşmayı amaçladığı, halihazırda dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin avukatlarını örgüt faaliyetleri kapsamında organize ettiği, dosya kapsamında ifade vermek isteyen tutuklu şüphelilere baskı yaptığı ve kontrolündeki avukatları şüphelilerin bulunduğu cezaevlerine yönlendirdiği, şüphelilerle görüşen bu avukatların şahısların konuşmamalan yönünde telkin ve baskılarda bulunduğu, örgütün çözülmemesine yönelik eylemelerde bulunduğu, dikkate alındığında şüphelinin suç örgütü içerisinde önemli bir konumda bulunduğu, örgütün dağılmaması ve çözülmemesi maksadıyla hareket ettiği, bu nedenle suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin delilleri karartma, dışarıda bulunan şüphelilere, tanıklara baskı yapacağı hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğu dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca TUTUKLANMASINA, Karar verilmesi kamu adına talep olunur."

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