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  • İmamoğlu'nun 'ayrı parti' planı! ''Atadığı belediye başkanlarını da alacak''
Güncel

İmamoğlu'nun 'ayrı parti' planı! ''Atadığı belediye başkanlarını da alacak''

CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden sonra 'ayrı parti' kuracağını öne sürdü. Sevigen, 'Atadığı belediye başkanlarını da alacak. Belki de Akşener ile birleşecek. CHP'nin kaybı onun kazancı olacak.' dedi.

8 Şubat 2024 Perşembe 08:27 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun 'ayrı parti' planı! ''Atadığı belediye başkanlarını da alacak''
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CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, tvnet yayınına konuk oldu.

Seçim gündemine ve kendisinin de aday olacağı iddia edilen İstanbul'daki yarışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Sevigen, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden sonra 'ayrı parti' kuracağını iddia etti.

İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kaybettikten sonra 'CHP'den bir şey olmaz' diyerek istifa edeceğini ve merkez sağda yer edinecek bir parti kuracağını belirten Sevigen, "Atadığı belediye başkanlarını da alacak. Belki de Meral Akşener ile birleşecek. CHP'nin kaybı onun kazancı olacak" ifadelerini kullandı.

"SADECE İSTANBUL'A DEĞİL TÜM TÜRKİYE'YE KARIŞIYOR"

Sevigen açıklamasında şunları dile getirdi:

Bak buradan bir şey söylüyorum. Ekrem Bey sadece İstanbul'a değil bütün Türkiye'ye karışıyor. İzmir'e, Ankara'ya, Çeşme'ye karışıyor. 'Bu CHP'den hiçbir şey olmuyor' deyip merkez sağda bir parti kuracak belki de Meral Akşener ile birleşecek. Atadığı belediye başkanlarını yanına alarak, CHP'den bir şey olmaz deyip istifa edecek yoluna devam edecek. CHP ile dokusu uymuyor, bu da bahane olacak ona. İktidar da olamıyoruz, belediye de kaybettik diyecek, olaya öyle bakıyor.

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