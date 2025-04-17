İmamoğlu'nun bir vaadi daha afişte kaldı! Şov var, ödeme yok

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçim öncesi emekliler için 10 bin liralık pazar desteği vaadi de yalan oldu. İmamoğlu, "Emeklilere Pazar Desteği" kapsamında toplam 100 milyon 760 bin liralık nakdi destek vereceğini açıklamıştı.

İmamoğlu, seçim dönemindeki en önemli vaatlerinden olan "emeklilere pazar desteği" vaadini tutmadı.Buna rağmen İBB'nin verilmeyen pazar desteğinin reklam afişleri hala kentin birçok yerinde sergileniyor.

İmamoğlu'nun vaadini neden tutmadığı merak edilirken vatandaş şov amaçlı asılan afişlere tepki gösteriyor.

İmamoğlu, 2019 yılında ilk kez aday olduğu İBB seçimleri için de İstanbul için bir sürü söz verip hiç birini yerine getirmemişti. Öte yandan İmamoğlu 2024 seçimleri için katıldığı bir televizyon programında 2019 yılında kent için verip yapmadığı projeler hatırlatılınca 'hatırlamıyorum' diye cevap vermişti.

SÖZLERİ ÇALIŞTAYDAN ÖTEYE GİDEMEDİ

1-"5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz." dedi, çalıştaydan öteye gidemedi

2- "100 bin konut dönüştüreceğiz." dedi, 5 binini bitiremedi!

3- "15 bin yeni sosyal konut yapacağız." dedi, o vaadi de yerine getirmedi!

4-"Ulaşım sorununu çözeceğiz." dedi, tam bir çileye dönüştürdü!

5-"Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız." dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!

6- "100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız." dedi, yapmadıkları gibi İSPARK'ı bile batırdı!

7-"İstanbul'un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız" dedi, tek bir çivi bile çakmadı!

8-"Megabüs hattı yapacağız" dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi!

9-"70 km yeşil koridor oluşturacağım" dedi, doğal yaşam alanlarını koruyamadı.

10-"İBB'de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım." dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!