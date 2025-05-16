Beylikdüzü'nde ortağı olduğu şirketler nedeniyle 2013 yılında CHP'nin Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile tanıştıklarını söyleyen Ertan Yıldız sessizliğini bozdu.

İmamoğlu'nun en güvendiği isimler arasında gösterilen Yıldız, ilgili soruşturmada dilekçe vererek itirafçı oldu. Yıldız'ın beyanlarının, sadece adı geçen ihalelerle sınırlı kalmayıp, belediyeye bağlı iştiraklerin mali yapısı ve karar alma süreçlerine dair daha geniş çaplı bilgiler içerdiği iddia edildi.

İMAMOĞLU'NDAN 'DİKKATLİ OLUN' TALİMATI

Etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe veren Yıldız, "Ayhan Koç Mezarlıklar Daire Başkanı olduğu dönemde satışa kapalı mezarlık alanlarını kendi belediye başkan adaylığına fon oluşturmak amacıyla satışlar yapmış bu satışları kendisi ve aracılarla gerçekleştirmiştir. Bu olay İBB tarafından birçok kişi tarafından duyulmuş bunun neticesinde kendisi tekrar aynı göreve getirilmemiştir. Zafer Keleş, Fatih Keleş'in kardeşi olup Fatih Keleş adına tahsilat işlerini yapmaktaydı. Ekrem İmamoğlu adına yapılan tahsilatlar Fatih Keleş'te toplanmaktaydı. Bu paralar genellikle Florya'da bulunan eski başkanlık konutu olan ve Fatih Keleş'in ofis olarak kullandığı yere getirilmekteydi. Operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu bir çok İBB bürokratına dinlendiğimizi ve takip edildiğimizi dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştir. Ekrem İmamoğlu tüm parasal sistemi kendisi takip etmekte olup, bu sistemde nam hesabına çalışan kişilere tek tek hesap sorardı. Bu şahıslarda kendi adlarına zaman zaman küçük işler yapar Ekrem İmamoğlu da buna göz yumardı" dedi.