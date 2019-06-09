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İmamoğlu’nun ''hakaret'' gerekçesiyle dayılarından tazminat istediği davada karar çıktı

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘hakaret’ gerekçesiyle dayıları aleyhine açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, İmamoğlu’nun, dayısının sosyal medyadaki eleştirilerine, “siyasetçi” kimliği nedeniyle açık olması gerektiğini belirterek tazminat istemini reddetti.

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Ordu Havalimanı’ndaki VIP rezaletiyle yeniden gündeme oturan CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘hakaret’ gerekçesiyle dayıları aleyhine açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, İmamoğlu’nun, dayısının sosyal medyadaki eleştirilerine, “siyasetçi” kimliği nedeniyle açık olması gerektiğini belirterek tazminat istemini reddetti. İmamoğlu, müteahhitlik yaptığı dönemde, yeşil alanı inşaat projesine dahil ettiği için dayıları Cemal ve Murat İnan ile davalık oldu. İmamoğlu ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yargılanırken, bu süreçte İnan kardeşler kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. 
 
'ACIYI ŞOVA DÖNÜŞTÜRÜYOR' 
 
Olayın ardından dayısı Murat İnan sosyal medya hesabından “Amcasını mezara gönderip arkasından acıyı şova dönüştüren yaratıktan ne bekliyorsunuz. Hırsızlık babadan oğula geçer” mesajını paylaşınca, İmamoğlu manevi tazminat davası açtı. Yaklaşık 1.5 yıl süren davayı karara bağlayan Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, şu ifadeleri kullandı: 
 
'KAMUSAL YARAR VARDIR' 
 
“Davacı Beylikdüzü Belediye Başkanı olup siyasetçi sıfatı taşıdığı anlaşılmış ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin içtihadları dikkate alındığından davacının siyasetçi olduğundan dolayı siyaset adamlarının eleştiriye açık olmasının olağan olduğu, siyaset adamlarının kamuya açık nitelikleri gereği işlem ve davranışlarının eleştirilmesi ve bu eleştirinin sert olması kamusal yarar mevcut olduğu, davalının yaptığı paylaşım davacının siyasi kişiliği göz önünde bulunduğunda ağır eleştiri kabul edilmesi gerektiği, siyasetçinin de bu ağır eleştiriye katlanması gerektiğinden ve davalının yayının eleştiri niteliğinde olup ifade özgürlüğü kapsamında kaldığından, davacı Ekrem İmamoğlu adına açılan manevi tazminat davasının reddine karar verildi. “ 
 
ORDU VALiLiGi'NDEN SUÇ DUYURUSU
 
Ordu Valiliği Havalimanında VIP’e hakkı olmadığı için alınmayınca Vali Seddar Yavuz’a “it’ diyerek hakaret eden CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan İmamoğlu’nun valiye yönelik hakaretlerinin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ordu Valiliğince yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır. VIP salonuna zorbalıkla girme ve işgal neticesinde yaşanan gerginlikte İmamoğlu’nun kendisine refakat eden polislere hitaben söylediği ‘Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır."
 
'KENDİSİNE AYNEN İLETİN'
 
"Kendisine aynen iletin’ ifadesi, Torun’un, Aydın’ın yüzüne karşı ‘Tayyip’in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler’,  ayrıca polis memurlarına karşı ‘Bu sizlik bir durum değil, bunu it Valinin yaptırdığını biliyorum. O Valinin …… getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek’ ifadesi, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun’un VIP girişinde bulunduğu esnada ‘Bu Vali İl Başkanı mı, AK Parti Başkanı mı belli değil’ ifadesi düzenlenen tutanakta tanıklarıyla birlikte açıkça belirtilmiştir.”
 
HAKARETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI  
 
İmamoğlu’nun  Ordu  Valisi  Seddar Yavuz’a  yönelik  ağır  hakaretlerin yer  aldığı  kamera  görüntüleri ortaya  çıktı.  Görüntülerde valilik  açıklamasında  olduğu gibi İmamoğlu’nun hakaretleri net şekilde duyuluyor.  

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