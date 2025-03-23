İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından yolsuzluk soruşturması kapsamında, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlarından, terör soruşturması kapsamında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İmamoğlu'nun sorgusuna başlandı. İmamoğlu'nun kimlik tespitinin yapıldığı öğrenildi.

Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun eşi Dilek ile oğlu Selim İmamoğlu Saraçhane'deki İBB binasından yeniden adliyeye geldi.

Özel, Yavaş ve İmamoğlu'nun ailesi polis bariyerlerinden geçerek, hakimlik salonuna girdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'li bazı milletvekilleri ve parti yöneticilerinin hakimlik katında bekleyişi sürüyor.