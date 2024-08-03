İmamoğlu'nun ''I am okey'' hali

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "sonun geldi" diye tehdit ederken, İmamoğlu'nu ise "her şey çok güzel olacak" mesajıyla kucakladı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi "İmamoğlu ne yapıyor da İsrail'in, siyonizmin, emperyal güçlerin takdirini kazanıyor, umudu haline geliyor?" sorusunu sormaya başladı.

Tüm bu yaşananlar akıllara İmamoğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile görüştüğü sırada "I am okey" dediği görüntüleri getirdi. Katz'ın İmamoğlu'na desteğinin sebebi "I am okey" hali olabilir mi? İsrail'i cesaretlendiren işte bu aslında. ABD elçisi karşısında iki büklüm "ben hazırım" mesajı veren İmamoğlu'nun ilişki trafiği ve temasları Tel Aviv'de işte "bizim adamımız" algısına sebep olmuş belli ki? İmamoğlu, emperyalizme karşı şirin çocuk imajına bürünürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zulme karşı dik duruşu akıllara geliyor.

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"KLAVYE SOYTARILARININ HADSİZ MESAJLARI BİZİ KORKUTMAZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in skandal açıklamalarına "Biz istiklâl marşına bile "korkma" diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez, inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez." demişti.

İşte bu duruş İsrail'in kimyasını bozuyor. Zira onlar Orta Doğu'da "ensesine vur, lokmasını al" liderlere alışkın. Siyonizme hizmet edecek kuklalar peşindeler. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "sonun saddam gibi olacak" diye tehdit ediyorlar.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın alev alev yanan Türkiye resmi paylaşıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatörlükle suçlamasının tek sebebi de bu aslında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Davası'na sahip çıkması, Karabağ'ın işgalden kurtarılması için Azerbaycanlı kardeşlerimizle yan yana durması, Libya'da, Somali'de, Nijer'de, Mali'de bayrak göstermesi, Katar'a darbeye karşı mukamevette bulunması, siyonizmi ve küresel düzeni çıldırttı. Bu yüzden İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine geçirebileceklerini düşünüyorlar...

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın umudumuz İmamoğlu mesajı paylaşmasının sebebi de bu. Hatırlayın İsrail, yerel seçim sonrasında da İmamoğlu ve CHP için benzer mesajlar paylaşmıştı. Şimdi de İmamoğlu'nu etiketleyip her şey güzel olacak mesajı yolluyor. Erdoğan'dan kurtuluyoruz diye sevinç çığlıkları atıyor. Bu yüzden İmamoğlu'nun Katz'a verdiği cevap kıymetli.

İmamoğlu da, "Her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğunda" diye yazdı. Ancak ne kadar samimi henüz net olarak belli değil.

Hamas'a terör örgütü diyen İmamoğlu, Instagram'a yönelik kısıtlamada Türkiye'ye sansür uygulayan siyonizmin dijital silahı meta şirketi ile saf tuttu.

İmamoğlu, "Güçsüz yöneticilerin başvurduğu bir usuldür. Bu böyle olmaz meseleleri böyle yasaklıyarak çözemezsiniz..." diyerek hükümeti taşladı.

Instagrama yani Meta şirketine "Türkiye'nin yasalarına uy, Hamas sansürüne son ver" diye tek bir kelime dahi etmedi. Ve belli ki kendisinin de sosyal medya hesabından binlere muhalif hesabı engellediğini de unuttu.

İşin daha da ilginç yanı CHP'nin sosyal medya hesabından da Ak Parti logosuyla birlikte "22 yıllık hikayenin sonu geliyor" mesajı verildi.

Hamas, Kuvayi Milliye'dir diyenlerle Hamas terör örgütü diyenlerin mücadelesinde her zaman olduğu gibi takdir milletin olacak elbette.