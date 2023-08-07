İmamoğlu'nun ihmaller zinciri! Metrobüs, otobüs derken şimdi de itfaiye

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mega Kent'i hizmet dışı bıraktı. 3 yıldır tek bir projeye dahi imza atmayan Ekrem İmamoğlu, Türkiye turuna çıktı. İstanbul itfaiyesine ait bir araç ise yangın söndürmeye giderken alev aldı. Yolda alan araç, çekici ile yoldan alındı. Ekrem İmamoğlu'na ise tepki yağdı.



OTOBÜS METROBÜS ŞİMDİ DE İTFAİYE

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl boyunca vatandaşa eziyeti yaşattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mega Kent'in problemleriyle ilgilenmek yerine kışın kayakta yazın ise Ege ve Akdeniz'de tatil yaptı. Boş kaldığı anlarda ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşına başladı. CHP yönetimi boyunca İstanbul'da otobüsler yandı metrolar arızalandı, metrobüsler yolda kaldı.

Ulaşımdan alt yapıya kadar pek çok alanda krizin yaşandığı İstanbul'da yaşanan son manzara ise herkesi şoka uğrattı. İstanbul'daki kritik öneme sahip toplu ulaşım araçlarının ardından İtfaiye araçlarında da yangın çıktı.

"TÜRKİYE'Yİ DOLAŞACAĞINA İSTANBUL'A BAK!"

Hatta önceki gün ihbar üzerine yangına müdahaleye giden İBB'ye ait bir itfaiye aracı alev aldı... Yolda kalan araç, çekici tarafından çekilirken o anlar kameralara böyle yansıdı. Yaşananların ardından İBB'ye ait toplu taşımalar başta olmak üzere, yangın olayının sık yaşanmasına dikkat çeken vatandaşlar, isyan bayrağını açtı.

Bu durumun araçların denetlenmemesinden ve bakımının yapılmamasından kaynaklandığını belirten İstanbullular Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı: Türkiye'yi dolaşacağına İstanbul'a bak!