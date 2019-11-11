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İmamoğlu'nun işçi kıyımı raporla belgelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, '24 Haziran-24 Ekim 2019 tarihi arasında belediye şirketlerinden 3 bin 299 işçi, belediye müdürlüklerinden ise 101 işçi olmak üzere toplam 3 bin 400 işçinin çıkarıldığı bilgisi komisyona verildi. Bu rakama sözleşmesi yenilenmeyen İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan personel ve İSKİ'nin teknik hizmetlerinde çalışan ve süresi bittiği için sözleşmesi yenilenmeyen 350 işçi eklendiğinde sayı 5 bin 831 olmaktadır.' dedi.

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Kaynar, İBB Meclis Toplantısında, Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu'nun görevlendirilmesiyle kurulan "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı raporu okudu.

Komisyonun işten çıkarılan işçileri de dinleyerek İBB Hukuk Müşavirliği'nden bilgiler aldığını aktaran Kaynar, "24 Haziran-24 Ekim 2019 tarihi arasında belediye şirketlerinden 3 bin 299 işçi, belediye müdürlüklerinden ise 101 işçi olmak üzere toplam 3 bin 400 işçinin çıkarıldığı bilgisi komisyona verildi. Bu rakama sözleşmesi yenilenmeyen İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan personel ve İSKİ'nin teknik hizmetlerinde çalışan ve süresi bittiği için sözleşmesi yenilenmeyen 350 işçi eklendiğinde sayı 5 bin 831 olmaktadır." diye konuştu.

Komisyon çalışırken de işçi çıkarmalarına devam edildiğini belirten Kaynar, işçilerin iş akitlerinin herhangi bir haklı sebep belirtilmeksizin feshedildiğini ve belediyenin de bunu kabul ettiğini söyledi.

Belediyenin bu süre içerisinde çok sayıda işçi aldığını bildiren Kaynar, kasım ayı başı itibarıyla toplam 1003 kişinin daha işe alındığını kaydetti.

İşten çıkarmaların ve yerine işçi alınmasının kanuna aykırı olduğunu savunan Kaynar, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bu işçilere 24 Ekim'e kadar ihbar ve kıdem tazminatı olarak kanuni hakları karşılığı 75 milyon 928 bin 931 lira ödemiş. Bazı işçilerse işe iade davası açtı. Yani belediyenin bu işçilere ödeyeceği işe iade etmeme ve haksız fesih tazminatlarını da eklediğinizde belediyenin sırf bu işçi kıyımı nedeniyle ne tür bir tazminat yüküyle kalacağını sizlerin takdirine sunuyorum. Yapılan işlem kanuna aykırı. Komisyonumuz işten çıkarılan işçilerin işine iade edilmesi sonucuna varmıştır."

 - "RAPORU REDDEDİYORUZ"

Komisyonun CHP'li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise komisyon raporunun kendilerine ulaşmadığını ve imzalarının da bulunmadığını söyledi.

Rapordaki bilgi ve rakamların gerçeği yansıtmadığını öne süren Sakalar, "Raporu reddediyoruz. '3 bin 400 kişi, 4 ayda işten çıkarıldı' dedi. 3 bin 400 kişinin ilişiği kesilmiş ama İBB çıkarmamış. Bin 650 kişi emeklilik, işçi tarafından fesih, belirli süreli mevsimlik sözleşmelerin bitimi, askerlik, evlilik gibi işçi tarafından fesihlerdir." diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da rapor eline geçtiği zaman gerekli cevabı vereceğini söyledi.

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