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İmamoğlu'nun keyfine diyecek yok! Yalandan 'halkçı'ydı şimdi de 'kazcı' oldu

Seçim öncesinde kameralar karşısında Yasin okuyan, ‘antrikot istemem, musakka olsun’ sözleriyle şov yapan Ekrem İmamoğlu’nun lüks bir mekanda kaz eti ve kırmızı şarapla ziyafet çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Muhafazakar kesimin oylarını almak için seçim sürecinde iftarlara katılan, kameralar karşısında Yasin okuyan CHP’li Ekrem İmamoğlu kaz eti ve kırmızı şarapla ziyafet çekti. 
 
İmamoğlu’nun ultra lüks bir mekanda aralarında  CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu kalabalık bir CHP’li grupla yaptığı ziyafet sosyal medyada gündem oldu.
 
Kaz etli, kırmızı şaraplı ultra lüks ziyafete tepki gösteren kullanıcılar İmamoğlu’nun demogojiye varan ‘halkçılık’ söylemleri ve sık sık başvurduğu yoksulluk edebiyatı ile öne çıkmaya çalışmasını hatırlattı.

İmamoğlu´nun keyfine diyecek yok! Yalandan ´halkçı´ydı şimdi de ´kazcı´ oldu

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