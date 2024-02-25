İmamoğlu'nun paralı trolleri devrede! DEM bayrakları için ''shop'' yalanına sığındılar

Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı adı altında yapılan kirli bir ittifaka adeta şahit oluyor.. Son olarak Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki Kandil müdahaleli kirli ittifak geçtiğimiz günlerde (23 Şubat 2024) İstanbul'da net olarak görüldü.

İMAMOĞLU'NA MİTİNGLERDE DEM DESTEĞİ

Kandil'den gelen veto ile Başak Demirtaş'ın adaylığını çekerek Ekrem İmamoğlu'na "alan açacak" isimleri aday gösteren DEM geçtiğimiz günlerde (23 Şubat) Sancaktepe'de İmamoğlu mitingine katıldı.

İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI

İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı. CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Bu durum ne DEM'in sözde aday çıkararak kirli ittifakı perdelemeye çalıştığını gösterdi.

İMAMOĞLU'NA HEM ÇEKMEKÖY'DE HEM SANCAKTEPE'DE TEPKİ

Programın ardından İmamoğlu, otobüsten inip aracına binerken CHP'li bir kadın, ilçedeki aday seçiminin yanlış olduğunu ileri sürerek, İmamoğlu ile görüşmek istedi. Görevliler tarafından izin verilmemesi üzerine bu duruma tepki gösteren partili kadın, "Ben Çekmeköy'ü kaybetmek istemiyorum, kazanmak istiyorum. Partidenim, böyle bir rezalet görmedim. Şuraya bakın görüştürmüyorlar." ifadesini kullandı.

PARALI TROLLER DEVREDE: SHOP' YALANINA SARILDILAR

Yaşanan bu durumun ardından Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri 'shop' yalanına sarıldı. Miting alanında çekilen fotoğrafların shop olduğunu iddia eden paralı troller yalanı sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulundu.

YANDAŞ GAZETECİ HASKALOĞLU KOLLARI SIVADI

Ekrem İmamoğlu'nun terör partisi ile olan kirli birlikteliğini perdelemek isteyen İbrahim Haskoloğlu isimli sözde gazeteci yine devreye girdi. İmamoğlu'nun eski paralı trolü İBB Haber'in AK Parti tarafından satın alındığını iddia ederek mitingde yayınlanan fotoğrafın shop olduğunu söyledi. Diğer bir paralı trol hesap Muhabir de "Ekrem İmamoğlu'nun mitingine, photoshopla DEM bayrağı eklendiği ortaya çıktı" paylaşımıyla yalanı servis etti.

TROL HESAP MUHBİR'DE RAHAT DURUR MU?

Diğer bir paralı trol hesap Muhbir de "Ekrem İmamoğlu'nun mitingine, photoshopla DEM bayrağı eklendiği ortaya çıktı" paylaşımıyla yalanı servis etti.

YANDAŞ SOLCU'DA SHOP YALANINA SIĞINDI

Yalanı servis eden bir diğer trol hesap ise yandaş Solcu Gazete oldu. Trol hesap shop yalanına sığınarak boy gösterdi.