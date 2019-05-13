İmamoğlu'nun posterindeki 'hacı' bile çalıntı çıktı

Seçim gecesi “Hak yemem ama hakkımı da yedirmem” CHP adayının 16 milyon İstanbullunun hakkını yeme çabası içerisinde olduğu böylece kanıtlanmış oldu.

MUHAFAZAKAR KESİME ALGI

Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonrası hazırlattığı “16 milyon kazandı” başlıklı teşekkür posterinde yer alan şahısların da çalıntı olduğu ortaya çıktı. Sözde halkın her kesimini arkasına alarak başkan seçildiği imajını çizmeye çalışan İmamoğlu’nun posterinde bulunan sakallı takkeli şahsın, bira reklam çekimlerinde oynayan yabancı bir kişi olduğunu belgeleyen fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafa eklenen kişiye takkenin de montajlandığı ve bu şekilde muhafazakar kesime karşı algı yapılmaya çalışıldığı anlaşıldı. Ayrıca fotoğrafta yer alan başörtülü kadın da yabancı çıktı. Reklam çekimi yüzü olan kadının fotoğrafının da kesilerek reklam afişine eklendiği görüldü.