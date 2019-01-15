CHP'li İmamoğlu’nun sağlık müdürü öldürdüğü hayvanlarla fotoğraflarını gururla yayınladı
Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu, Sağlık İşleri'nin başına sağlıkçı yerine avcı atadı. Müdür Baştuğ'un öldürdüğü hayvanlarla fotoğraflarını gururla yayınladı.
CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz yıl Beylikdüzü Belediyesi'ne Sağlık İşleri Müdürü yaptığı Ali Onur Baştuğ’un vahşi av fotoğrafları ortaya çıktı. Baştuğ’un Türkiye ve Bulgaristan’da yaban hayvanı vururken çekilen fotoğrafları infial yarattı. Türkiye’de yasak olduğu için Bulgaristan’da avlanan Baştuğ’un öldürdüğü karacayla poz verip “Düz attım olmadı yan attım vuruldu” mesajıyla yaptığı paylaşım avcılık dergisine de konu oldu. Baştuğ’un yazısında “Sabah yaşadığım heyecan avın vurulmasıyla son buldu…” sözleri ise dikkat çekti.
HAYVANSEVERLER İSYANDA
Akşam'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre; Baştuğ’un övünerek paylaştığı katliam fotoğrafları üzerine Beylikdüzü’ndeki hayvanseverler ayaklandı, İmamoğlu’na şikayet yağdı. Hayvanseverler sosyal medyadan verdikleri mesajlarında, “Hayvanları katleden zihniyete oy yok” dedi.
UTANMADAN ÖVÜNDÜ
Baştuğ, öldürdüğü karacayla poz verdiği fotoğrafı dergide yayınlattı.
KADROSU TAŞERON KENDİSİ MÜDÜR
Taşeron kadroda yer alan, sağlıkçı olmadığı halde ‘sağlık işleri’nden sorumlu Baştuğ’un şikayetlere rağmen görevine devam ettiği öğrenildi. AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık ise bazı hayvanseverlerin kendilerini zincirlemesiyle birlikte kafese girmiş, ülke çapında ses getiren eyleme imza atmıştı.
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