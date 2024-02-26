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İmamoğlu'nun seçim şarkısındaki slogan çalıntı çıktı! ''Taklitlerinden sakınınız''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısındaki “Biri var” sloganını Cumhur ittifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'in seçim sloganı olduğu ortaya çıktı.

İHA26 Şubat 2024 Pazartesi 07:33 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun seçim şarkısındaki slogan çalıntı çıktı! ''Taklitlerinden sakınınız''
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31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkıda geçen "Biri var" sloganının Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'in seçim çalışmalarının başından bu yana kullandığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bit açıklama yapan Toper, "Biri Var" 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. "Taklitlerinden sakınınız" O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim "Biri var" sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu" dedi.

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