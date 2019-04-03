İmamoğlu'nun son yaptığı konuşmada, 'Terör örgütlerini işin içine katabilirler' ifadesi dikkat çekti

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti aleyhinde usulsüzlük yapıldığı ve AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'a ait binlerce oyun CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na kaydırıldığı ortaya çıktı.

3 günlük yasal itiraz sürecini ve aynı zamanda YSK'nın resmi açıklamasını beklemeyen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, usulsüzlük yapılan seçimlerde kendini Belediye Başkanı olarak ilan ederek başka bir usulsüzlüğe daha imza attı.

Aceleci tavırları ile dikkatleri üzerinde toplayan İmamoğlu bugün yaptığı konuşmasında ise akıllarda soru işareti bırakan cümlelere yer verdi. İmamoğlu yaptığı konuşmasında, "İstanbul halkını tehlikeli bir biçimde bu sürece dahil etmeye çalışıyor olabilirler. Kötü cümlelerle, yaratılmak istenen algılarla hatta işin içine bir kısım terör örgütlerini katarak vs vs yapabilirler." dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile seçim öncesinde ittifak yaptığını gizleyen, seçim sonrası ise bu ittifakı aleni bir şekilde ortaya koyan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "Terör örgütleri ile vs vs yapabilirler." sözü dikkat çekti.