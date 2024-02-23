İmamoğlu'nun sorusuna Kurum'dan anlamlı cevap: Yanımda staj yapsan sana öğretiriz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, "Bugün maalesef milletin gözleri önünde İstanbul bir kirli pazarlık masasına yatırılmıştır. Her gün yapılan pazarlıklar; işte bir tarafta meclis üyelikleri dağıtılmakta, bu adaylıklar, kapı arkasında, otel odalarında bir bir dağıtılmaktadır. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir" dedi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'ı ziyaret etti. Esnafı ziyaret ederek sohbet eden Kurum daha sonra AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir ile Bağcılar Meydanı'nda miting gerçekleştirdi. Kurum, miting konuşmasında proje ve vaatlerine değindi, İBB yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

"SİZ İSRAFI GETİRİP İSTANBUL'U BİTİRDİNİZ"

İBB yönetimini eleştiren Murat Kurum, "İstanbul'un kaynaklarını nereye kullandınız? On binlerce kadınımıza iş bulacağım dediniz, İSMEK'i büyüteceğim dediniz. Her kadın meslek sahibi olacak dediniz yapmadınız. Şu güzel annelerimizin, kadınlarımızın parasını nereye kullandınız? Siz israfı bitirip hizmet getirmediniz siz israfı getirip İstanbul'u bitirdiniz" dedi.

"YANIMA GELSEN STAJ YAPSAN SANA ÖĞRETİRİZ"

Kurum, "Şimdi, bu şehrin parasını çarçur eden bu insanlar kalkmışlar bir de utanmadan sıkılmadan, kahkahalar atarak Murat Kurum 650 bin konutu nasıl yapacak diyorlar. Ben buradan Bağcılar'dan cevap veriyorum. Aslında yanıma gelsen biraz staj yapsan, başka yerlere gideceğine biraz afetlerde yanımda olsan, bunları öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki. Anlatıyorum nasıl yapacağımızı; sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız kaynakları biz Bağcılar'ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız. Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız. Sizin CHP'yi ele geçirmek için savurduğunuz kaynakları biz İstanbul'un projelerine kullanacağız. Hülasa ne yapacağız biliyor musunuz, İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız, Bağcılar'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbullulara teslim edeceğiz. İşte o 650 bin yuvayı bu kaynaklarla, bu imkanlarla, inançla, milletimizin güveniyle birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.

"AFİŞLERİMİZİ PANKARTLARIMIZI İNDİRİYORLAR"

"Sürekli yeni bir şeyler deniyorlar. Farklı farklı gündemlerin peşinde koşuyorlar" ifadelerini kullanan Kurum, "Bu sefer de İstanbul'un hemen her ilçesinde bizim afişlerimizi pankartlarımızı indiriyorlar. Bakın açık söylüyorum, İBB zabıtaları eliyle afişlerimizi söktürmeleri hem demokratik olgunluk sahibi olmadıklarını hem gençlerimizin emeklerine saygılı olmadıklarını göstermiştir" dedi.

"İSTANBUL KANDİL UZLAŞISI İLE PAYLAŞILMAK İSTENMEKTE"

Kurum, "Bugün maalesef milletin gözleri önünde İstanbul bir kirli pazarlık masasına yatırılmıştır. Fatih'in emaneti İstanbul, Kandil uzlaşısıyla paylaşılmak istenmektedir. Her gün yapılan pazarlıklar işte bir tarafta meclis üyelikleri dağıtılmakta, kapı arkasında otel odalarında bu adaylıklar bir bir dağıtılmaktadır. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir. İstanbul'u bu duruma düşürenler şunu asla unutmasın tarihten bu yana açın tarih sayfalarına bakın. Tarihten bu yana İstanbul ne zaman pazarlık konusu yapılsa, ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna asla izin vermemiştir. O kirli kapı arkası anlaşmaları milletimiz bozmuştur. Sultan Fatih böyle yapmıştır, Sultan Abdülhamit karşılarına dikilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk dik durmuştur. Recep Tayyip Erdoğan onların bütün hesaplarını paramparça etmiştir" ifadelerini kullandı.

"İKİ GÜNLÜK KONSERE 550 MİLYON HARCAMAYI BİLİYORLAR"

Kurum, "Bağcılar'da yine, minibüs ve otobüs hatları maalesef eksik. Bir minibüsü bir otobüsü koymaktan bile acizsiniz, daha neden bahsediyorsunuz. Bir otobüsü koyamıyorlar ama Maltepe'de iki günlük konsere 550 milyon harcamayı biliyorlar. 550 milyona sen bir sürü otobüs alırdın. Bak, Bağcılarlı kardeşim burada beklemezdi. Bir saat otobüs bekliyor. Metroyu yapmadın anladık, kentsel dönüşümü yapmıyorsun anladık, verdiğin vaatleri tutmuyorsun onu da anladık. Hani reklam yapmayı seviyorsun ya bari bir otobüs al üstüne reklamı yapıştır da bir işe yarasın. Onu da beceremiyorsun" diye konuştu.

Kurum konuşmasının ardından Bağcılar Belediyesi'ne ait E-Spor merkezini ziyaret etmek için alandan ayrıldı.