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  • İmamoğlu'nun tehdidi CHP'yi karıştırdı: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım
Güncel

İmamoğlu'nun tehdidi CHP'yi karıştırdı: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanlığına adaylığını ilan etmesinin ardından partide İstanbul kavgası kızıştı. İmamoğlu'nun kongre süreciyle ilgili yaptığı 'kapalı' toplantıda 'Ben Özgür Çelik'in maddi manevi arkasındayım, eğer Erdoğan Toprak'la Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Özgür Çelik'ten desteğini çekerse onların da altını boşaltırım' dediği öğrenildi. İmamoğlu'nun kapalı toplantıda bazı CHP delegesi ve parti yönetimi üzerine değerlendirmelerin ilçe başkanlarının kulağına gittiği de belirtildi.

26 Eylül 2023 Salı 08:31 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun tehdidi CHP'yi karıştırdı: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım
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CHP'de 14-28 Mayıs yenilgisinin ardından başlayan kriz her geçen gün daha da alevleniyor. Bir yandan genel başkanlığa aday olan Özgür Özel hamlelerini yaparken, diğer yandan da Ekrem İmamoğlu İstanbul İl Başkanlığı için mücadele veriyor. Geçtiğimiz günlerde; CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanlığına adaylığını ilan etti.

CHP'li Barış Yarkadaş ise Özgür Çelik üzerinden Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e göndermede bulunarak, "Değişim diyerek parti gelenekleri yok ediliyor" ifadesini kullandı. Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun internet gazetelerinden öğrendiğini söyledi.

CHP'li Yarkadaş katıldığı canlı yayın programında ise Ekrem İmamoğlu cephesi ile ilgili bomba kulis bilgilerini paylaştı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun kongre süreciyle ilgili yaptığı 'kapalı' toplantıyı açıkladı.

İmamoğlu'nun 5-6 kişilik dar bir grupla özel bir değerlendirme yaptığını söyleyen Yarkadaş, İmamoğlu'nun Özgür Çelik'in maddi ve manevi olarak arkasında olduğunu söylediğini aktardı. Yarkadaş şunları söyledi:

"UYARIYORUM BUNU YAPMAKTAN VAZGEÇSİN"

Ekrem İmamoğlu 5-6 kişilik dar bir grupla özel bir değerlendirme yaptı. Orada Ekrem İmamoğlu 'Ben Özgür Çelik'in maddi manevi arkasındayım, eğer Erdoğan Toprak'la Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Özgür Çelik'ten desteğini çekerse onların da altını boşaltırım' diyor. İmamoğlu 'ben sonuna kadar Özgür Çelik'in arkasındayım' diyor. İmamoğlu'nun kapalı toplantıda yaptığı bazı CHP delegesi ve parti yönetimi üzerine değerlendirmeler, ilçe başkanlarının kulağına gitti. Kendisini uyarıyorum, bu tür değerlendirmeler yapmaktan vazgeçsin.

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