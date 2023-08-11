İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu: 156 sayfalık dosya savcılıkla paylaşılacak

'23 derece' isimli sözde yayın organı sahibi Gökhan Özbek, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisine bir paylaşımı nedeniyle dava açtığını açıkladı.

Özbek, yaşananların ardından Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusunu ifşa edeceğini açıkladı.

"DOSYAYI SAVCILIKLA PAYLAŞACAĞIM"



Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Özbek, "Özetle şimdi o trol organizasyonunu, şemasını, çalışmasın, mali akışını dahası 156 sayfalık trol örgütünü savcılıkla paylaşacağım." dedi.

"Sonuçta böyle bir yapı yok diyerek beni suçlayanlar, utanmadan, sıkılmadan böyle bir savaşı başlattılar." diyen Özbek, "İmamoğlu gibi söyleyeyim; "vız gelirsin, tırıs gidersin!" Ben tek başımayım. Siz ise belediyenizle, TV kanalınızla, binlerce çalışan vr trolünüzle bir olun. Ben tek başıma başaracağım. Çünkü haklıyım." diye konuştu.

MURAT ONGUN DA HEDEFTE



Sözlerinin devamında İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'u da hedef alan Özbek, "Kafam rahat, şimdi bu organizasyonu ifşa etmem kaldı. Umarım savcılık soruşturmaya yer yok kararı vermez de mahkemede bu trol yapısını isim isim, sosyal medya fenomenlerini, İBB'ye bağlı çalışanların hesaplarını ifşa etme zamanı. Değil mi Murat Ongun?" ifadelerini kullandı.

"BU TROL ORGANİZASYONUN ŞEMASI VE ÇALIŞMA MODELİ, ALDIĞI RANT VE PARALAR..."



Özbek paylaşımlarını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Unutmuşum söylemeyi. Bu trol organizasyonun şeması ve çalışma modeli, aldığı rant ve paralar... İşte onlar şu dakika itibariyle 157 sayfalık raporumuzda ve savunmamıza da ekli. Resmi kayıtlarda... Siz istediniz..."