İmamoğlu'nun tutarsız çıkışına HDP'den veto: Bir suda bir defa yıkanılır

İstanbul'u unutup CHP'de değişim peşine düşen Ekrem İmamoğlu, şimdi de İBB başkanlığına aday olacağını söyleyerek geri vites yaptı. Tutarsız çıkışlar yapan İmamoğlu'na tepki eski ittifak ortağı HDP'den geldi.

İMAMOĞLU'NUN TUTARSIZ ÇIKIŞINA HDP'DEN VETO

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP Genel Başkanlığı yarışını bırakıp yönünü İstanbul'a çevirdi. İmamoğlu, "mühürlüyüm" dediği İstanbul'u "bir kez daha savunmak için yola çıktığını" söyledi.

İmamoğlu, partiler üstü bir ittifak kurarak İstanbul'u yeniden kazanacaklarını öne sürdü.

İBB Başkanı'nın açıklamalarından sonra gözler ittifakın diğer partilerine çevrildi. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nu destekleyen HDP'den, İmamoğlu'na veto geldi.

Gazete Duvar'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, önceliklerinin kendi ittifakları olan Emek Özgürlük İttifakı'nı geliştirmek olduğunu söyledi.

"BİR SUDA BİR DEFA YIKANILIR"

Türkmen, CHP'nin adayını destekleme konusunda ise şunları söyledi:

"Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda bir defa yıkanılır ve bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek."

Tutarsız kararı sonrası İmamoğlu'na zor soru: Bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız?

İmamoğlu "değişim"den geri adım attı!