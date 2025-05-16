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İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik “mali suçlar” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Mart tarihinde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğer zanlılar hakkında aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda, mahkeme heyeti tutukluluk sürecinin devamına hükmetti.

16 Mayıs 2025 Cuma 15:57 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi
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"Mali suçlar" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Fatih Keleş, Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı Ali Nuhoğlu ve beraberinde şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki aylık tutukluluk incelemesine Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu. Diğer şüpheliler ise SEGBİS ile bağlanarak tahliyelerini talep etti.

TUTUKLULUK DEVAM

Hakimlik, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un arasında bulunduğu 31 kişi hakkında üzerlerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı, delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimalleri olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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