22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7754
  • 6,3587
  • 270.907
  • 103972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İmamoğlu'nun yalanı deşifre oldu! İTÜ açıklama yaptı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan duyurulara ilişkin, kişisel görüş olarak değerlendirilen söz konusu raporun, üniversitenin resmi görüşü olmadığını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İTÜ'den yapılan açıklamada, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaliyle ilgili yaptığı kamuoyu duyurusunda üniversiteyle ilgili maddeler yer aldığı belirtilerek, şu bilgiler verildi:
 
"İBB'nin Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin raporun İTÜ Rektörlüğü üzerinden ilerlenerek değil, akademisyen görüşü olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Bir raporun kuruma ait resmi görüş olarak değerlendirilebilmesi için, hazırlanan raporun ilgili idarecilerin konunun uzmanı akademisyenleri resmi olarak görevlendirmesi gereklidir. Bu şekilde hazırlanmayan görüş ve raporlar İTÜ resmi görüşü değil, raporu hazırlayanların kişisel görüşü olarak değerlendirilmelidir."

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Maç izlemeye gitti... Dev turist karakola sığındı

Maç izlemeye gitti... Dev turist karakola sığındı

İngiliz istihbaratçının sır ölümü... Polis olayın üstüne gidiyor

İngiliz istihbaratçının sır ölümü... Polis olayın üstüne gidiyor

Sivillere saldırdılar! Aralarında çocuklarda var

Sivillere saldırdılar! Aralarında çocuklarda var

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...
 

POPÜLER HABERLER

Elektrikle Isıtmalı yatak bomba gibi patladı! İşte o anlar...

Elektrikle Isıtmalı yatak bomba gibi patladı! İşte o anlar...

Euro 2020'de ülkelerin giyeceği formalar belli oldu

Euro 2020'de ülkelerin giyeceği formalar belli oldu

Turistlerin gözdesi... 110 metre uzunluğunda

Turistlerin gözdesi... 110 metre uzunluğunda

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA