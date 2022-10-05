İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir-Göztepe Metrosu için kredi buldukları ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının bunu aylardır imzalamadığına dair asılsız iddialarının üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklama yaptı.

"GEÇEN HAFTA İMZALANDI"

Bakan Nebati, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izninin geçen hafta imzalandığını açıkladı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir-Göztepe Metrosu için kredi buldukları ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının bunu aylardır imzalamadığı iddiaları üzerine Bakan Nebati açıklama yaptı.



"UMARIM İSTANBULLULARI YOLLARDA BIRAKMAZSINIZ"

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati, İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda vatandaşların faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyeceklerini vurgulayarak "Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız." ifadesini kullandı.