29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İmar barışı başvuruları için 'nöbetçi' bırakıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması hedefiyle başlatılan imar barışı başvuruları bugün bitiyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde başvurularda vatandaşa yardımcı olması amacıyla için nöbetçi memur görevlendirildi.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imar barışı başvurularının bugün 24.00'e kadar devam edeceğini söyledi.

Danışmak, başvuruda yardım almak isteyenler için bugün görevlendirilen nöbetçi memurdan saat 17.30'a kadar yardım ve destek alabileceğini belirten Bülbül, "Vatandaşımız 24.00'e kadar internet üzerinden de başvuru yapabilir. Bugün başvuru için son gün. 30 Haziran'a kadar da para yatırabilirler. Başvuru talebi almak için bugün il müdürlüğümüzde nöbetçi bir arkadaşımız çalışıyor." diye konuştu.

Edirne ve ilçelerinden 22 bin 300 başvuru aldıklarını aktaran Bülbül, "İmar barışı geçen yıl başladı. En son uzatmadan sonra Sayın Bakanımız yaptığı açıklamayla uzatma olmayacağını ifade etti. Vatandaşlarımız bugünü değerlendirmeleri gerekiyor. Bu onlar için bir şans." ifadesini kullandı.

Müracaat edemeyenler için bugün çalıştıklarını aktaran Bülbül, "Nöbetçi arkadaşımız başvuruları alıyor. En fazla başvuruyu merkez ilçe ve Keşan ilçemizden aldık. Vatandaş menfaatine, ülkemizin menfaatine olan bir olay." dedi.

KADEM´in Babalar Günü videosu duygulandırdı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Rusya, İran ve Çin başkanlarıyla görüştü

Başkan Erdoğan, Rusya, İran ve Çin başkanlarıyla görüştü

Mersin'de iki uzman çavuş hayatını kaybetti

Mersin'de iki uzman çavuş hayatını kaybetti

PKK’lı teröristlere ait mühimmat depoları vuruldu

PKK’lı teröristlere ait mühimmat depoları vuruldu

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Aşiret mensupları arasında silahlı çatışma çıktı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Aşiret mensupları arasında silahlı çatışma çıktı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Bakan Selçuk'tan İŞKUR açıklaması

Bakan Selçuk'tan İŞKUR açıklaması

Pencereden girdiği evde korkunç manzarayla karşılaştı

Pencereden girdiği evde korkunç manzarayla karşılaştı

4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi
 

POPÜLER HABERLER

Putin´den Çin lideri Şi Cinping´e ilginç doğum günü hediyesi

Putin´den Çin lideri Şi Cinping´e ilginç doğum günü hediyesi

Tarihi gün! Kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı

Tarihi gün! Kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı

Mars'ta şaşkına çeviren 'Star Trek' keşfi!

Mars'ta şaşkına çeviren 'Star Trek' keşfi!

Gizli belgeler ortaya çıktı! F-35'te hangi hatalar var?

Gizli belgeler ortaya çıktı! F-35'te hangi hatalar var?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA