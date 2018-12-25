İmar barışı uzatılacak mı İmar barışı ödemesi son gün ne zaman başvuru ve hesaplama işlemleri nasıl yapılır? İmar barışı son gün ne zaman, başvuru süresi ikinci kez uzatılacak mı araştırılıyor. İmar barışında son başvuru tarihi merak ediliyor. Gündemde trend olan konu İmar Barışı son dakika haberleri burada! Peki İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır? İmar barışı ödemeleri taksitlerinde son durum nedir? Milyonlarca vatandaş imar barışından yararlanmak istiyor. İmar barışı son dakika haberleri burada! Peki İmar barışı son gün ne zaman tarih uzatıldı mı? Başvuru sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. E Devlet İmar barışı başvurusu nasıl yapılır? PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor. İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır? İmar affı kapsamında verilecek Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken bedel, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında hesaplanıyor.İşte İmar barışı son dakika haberleri ve en son gelişmeleri star.com.tr’de…

Son dakika... Bakan açıkladı: İşte imar barışına başvuran sayısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdular ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdılar." Bakan Kurul açıklamasının devamında "(İmar Barışı) Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil" dedi.

İmar Barışı Son Başvuru Tarihi İkinci Kez Uzatılacak Mı?

Haziran ayında başlayan İmar Barışı son başvuru tarihi Ekim ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan karar ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştı.

Ancak henüz hem imar barışı başvurusu yapmayanlar hem de başvuru yapmasına rağmen yapı kayıt belgesi ücreti ödemeyen kişiler bu tarihin ikinci kez uzatılmasını istiyor.

Daha önce açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imar barışı son başvuru tarihi hakkında uzatma kararı almayacaklarını açıklamıştı. Ancak dün meclise sunulan yeni torba yasa içerisinde boğaz öngörünüm imar barışı teklifi ile bu tarihin uzatılacağı ihtimali ağırlık kazandı.

İmar Affı Son Başvuru Tarihi Uzatılacak Mı?

Bakan Murat Kurum daha önce yapmış olduğu açıklamasında böyle bir karar almayacaklarını dile getirmişti. Ancak dün meclis gündemine taşınan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile beraber bu sürenin uzatılması ihtimali gündeme geldi.

Çünkü teklif içerisinde yer alan madde ile Boğaz Öngörünüm imar affı kapsamına alınacak. Yani daha önce imar barışı başvurusu yapılmasına izin verilmeyen elirli yerler de imar barışı kapsamına alınacak. İmar barışı son başvuru tarihine sayılı günler kala atılan bu adım imar barışı son başvuru tarihi ikinci kez uzatılacak iddiasını güçlendirdi.

İMAR BARIŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İmar affı kapsamında verilecek Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken bedel, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında hesaplanıyor.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenirken;

– Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır.

– Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

– Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

– 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

– 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1.000 TL/m2

– 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1.600 TL/m2

– Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

– Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW esas alınmak suretiyle hesap yapılır.

Hesaplama, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bilgilendirme amaçlı olarak açılan imar affı hesaplama robotu sayfası üzerinden online olarak yapılabilmekte.

İmar Affı Hesaplama Aracında sıralanan 8 seçenekten biri seçilerek hesaplama yapılıyor. Bu seçenekler şu şekilde sıralanıyor:

1- Yapının tamamı için başvuru (Tamamı konuttan oluşan yapı) halinde

2- Yapının tamamı için başvuru (Tamamı ticariden oluşan yapı) halinde

3- Yapının tamamı için başvuru (Konut+Ticari (karma) yapı) halinde

4- Konut bağımsız birim için başvuru (Tamamı konuttan oluşan yapı) halinde

5- Ticari bağımsız birim için başvuru (Tamamı ticariden oluşan yapı) halinde

6- Konut bağımsız birim için başvuru (Konut+Ticari (karma) yapı) halinde

7- Ticari bağımsız birim için başvuru (Konut+Ticari (karma) yapı) halinde

8- Güneş enerji santrali yapısında başvuruda bulunulması halinde

Doldurulacak kısımlar

1- Toplam konut alanı metrekare

2- Toplam ticari alan metrekare

3- Yapı sınıfı

4- Arsa alanı

5- Arsa birim bedeli TL/ metrekare

6- Toplam konut bağımsız bölüm sayısı /adet

7- Toplam ticari bağımsız bölüm sayısı/ adet

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

8 konut 2 ve iş yerinden meydana gelen bir yapıda, “Yapı Kayıt Belgesi” için ödenecek bedel hesabı şu şekildedir:

Toplam konut alanı metrekare: 800

Toplam ticari alan metrekare: 100

Yapı sınıfı: 3-7 katlı bina

Arsa alanı: 300

Arsa birim bedeli TL/ metrekare: 1.000

Toplam konut bağımsız bölüm sayısı /adet: 8

Toplam ticari bağımsız bölüm sayısı/ adet: 2

Sonuç olarak:

Yapı kayıt belgesi= 41.447,37 TL

Hesaplanan iş yeri başına= 4.934,21 TL

Hesaplanan konut başına = 3.947,37 TL

İMAR BAŞVURUSU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!

Vatandaşların İmar Barışı başvurularında bazı hatalar yaptıklarını ve sonrasında bunları düzeltmek zorunda kalacaklarını ifade eden Çatalkaya, en büyük hatanın yapının büyüklüğünün hesaplanması ile ilgili olduğunu kaydetti.

Vatandaşların ellerinde mezura ile yaptıkları metrekare ölçümlerinin çoğunlukla yanlış olduğunu ve iskan tapu alımı için çizilen proje aşamasında bu yanlışın ortaya çıktığını anlatan Çatalkaya, “Vatandaşlar imar barışı başvurusu sonrası yapı kayıt belgesi ödemesini yaptıktan sonra E-Devlet Sistemi üzerinden Yapı Kayıt Belgeleri’ni alıyorlar ancak bu belgeyi almaları başvurunun doğru olduğu anlamına gelmiyor.”

“Maalesef bize başvuru yapanlardan anladığımız kadarı ile bugüne kadar yapılan başvuruların birçoğu yanlış. Özellikle bireysel başvuru yapanlar ve belediye ve bakanlık imar barışı ofisine gidip başvuru yapan çoğu kişinin beyanı yanlış görünüyor. İskan tapusu için çizilen projenin Yapı Kayıt Belgesi için yapılan ilk beyan ile uyumsuz olması halinde ciddi sorunlar ile karşılaşılabiliyorlar. Bunu düzeltmek için ise sadece tek bir hakları var” dedi.

İmar Barışı başvurularında yanlış anlaşılan bir nokta olduğunu belirten Çatalkaya, bir yapının içerisindeki imara aykırı bölüm için tüm yapı üzerinden para ödenmesi gerektiğini belirtti.

Çatalkaya, “Örneğin bir hak sahibinin sonradan yaptırdığı ve imara aykırı olan 10 metrekarelik bir balkonu var. Bunun için imara başvurduğunda sadece o bölümle ilgili bir para ödeyeceğini düşünüyor. Ancak uygulama öyle değil. O balkonu imar barışına sokabilmesi için sahip olduğu mülkün tüm metrekaresi üzerinden parayı ödemesi gerekiyor” dedi. Ayrıca birden fazla dairenin olduğu iskansız; arsa tapulu veya kat irtifaklı binalarda tek tek başvuru yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Çatalkaya, hak sahiplerinin binanın tamamı için başvurması gerektiğini belirtti.