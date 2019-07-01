İmar Barışında başvuru tarihi uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Haziran'da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.