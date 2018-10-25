Bakan Kurum: İmar barışında süreyi uzatmayı değerlendireceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı ile ilgili yaptığı açıklamada "İmar Barışında süreyi uzatmayı değerlendireceğiz" dedi.

Kaçak yapıların yasallaşmasına olanak sağlayan ‘imar affı’, fırsatçılara rant kapısı oldu. Hükümetin 8 Haziran'da başlattığı 'İmar Barışı' uygulamasında süre 31 Ekim'de sona erecekti. Uygulama 31 Aralık 2017’den önceki yapıları kapsıyor.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "İmar Barışında süreyi uzatmayı değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"31 Ekim'de başvuru süreci bitiyor" diyen Kurum, "Yeniden değerlendireceğiz. Böyle bir talep var, bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor" diye konuştu.