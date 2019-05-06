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İmar yolsuzluğundan aranan eski milli emlak müdürü havalimanında yakalandı

Aydın'daki 'imar yolsuzluğu' soruşturması kapsamında aranan eski Didim Milli Emlak Müdürü İrfan D, İzmir Adnan Menderes Havalimanında yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Aydın ve çevre illerde hazineye ait denize yakın kıymetli araziler üzerinde usulsüz işlemlerin yapıldığına dair soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Didim Milli Emlak Müdürü İrfan D, İzmir Adnan Menderes Havalimanında gözaltına alındı.

Yurt dışından geldiği öğrenilen zanlı, ifade işlemleri için Aydın'a götürüldü.

Şüpheli İrfan D, geçen yıl Didim Milli Emlak Müdürlüğü görevinden alınarak başka bir birime atanmıştı.

- OPERASYON

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Müdürlüğünde görevli kamu personeli, mahalle muhtarları ve harita mühendisleri aracılığıyla usulsüz işlemlerin yapıldığına dair, Didim Kaymakamlığı, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığına çeşitli ihbarlar ulaşması sonucu soruşturma başlatılmış, düzenlenen ilk operasyonda 49 şüpheliye işlem yapılırken, bu şüphelilerden aralarında ikisi eski muhtar 8'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmış, 37 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Devam eden çalışmalar kapsamında 30 Nisan'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak-vermek ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Ankara, İzmir, Aydın, Mardin, Mersin ve İstanbul'da 15 kişi yakalanmış, 1 Mayıs'ta düzenlenen son operasyonda ise biri Didim Milli Emlak Müdürlüğünde görevli memur olmak üzere iki şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan 66 kişiden 13'ü tutuklanırken, 45 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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