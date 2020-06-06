İmdatlarına Türkiye yetişmişti: Türkiye ile müttefik olmayı çok istiyoruz

06 Haziran 2020 Cumartesi 08:55 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 08:55

ABD'li vekil Bill Pascrell: Türkiye ile müttefik olmayı çok istiyoruz

Sağlık çalışanları için ekipman bulamayan ABD’deki St. Joseph’s Hospital’e Türkiye’nin tıbbi yardımları ulaştı. 23 yıldır New Jersey milletvekili ve kongrenin etkin isimlerinden olan Bill Pascrell, yardımları ve Türkiye-ABD ilişkilerini Akşam’a değerlendirdi:

OLAĞANÜSTÜYDÜ

“Yapılan yardımlar olağanüstü. Bu yardımları başkente dönünce anlatacağım. Türkiye ile müttefik olmak istiyoruz. Türk hükümetinin yaptığı ama bizim sevmediğimiz şeyler vardı. Bizim yaptığımız, Türk hükümetinin sevmediği şeyler de vardı. İki taraflı yapılması gereken şeyler var. İlişkilerimizin daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum.”

Hastanenin direktörü Debbie Regen “Yardımın nereden geleceğini bilmediğimizden uyuyamadığımız çok gece oldu. Şimdi ise mucize gerçekleşti. Bu yardımlar olmasaydı hayatta kalamazdık.”

EN BÜYÜK 4 HASTANEYE MALZEME VERDİK

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Eş Başkanı Dr. Halil Mutlu törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Türk insanının cömertliği sayesinde birçok sağlık malzemesini ABD’deki vatandaşlarımız için temin ettik. Bunu duyan gerek milletvekilleri gerekse Belediye Başkanları bu işin parçası olmak istediler… Böylece, ABD’nin 4 büyük hastanesine bu yardımları teslim ettik.”

YARDIMSIZ HAYATTA KALAMAZDIK

Hastane Genel Müdürü Kevin Slavin, mücadeleyi kazandıkları belirterek ameliyatlara başladıklarını söyledi. TASC’ın yardımının çok önemli olduğunu ifade eden Slavin, “Yardıma çok ihtiyacımız vardı. Bu ekipmanları bulmak çok zor” dedi.

GERÇEKLERİ ANLATIYORUZ

Pascrell’in yakın arkadaşı Suzan Demircan, şöyle konuştu: “Milletvekili Türkiye’ye karşı çok yanlış bilgilerle donatılmıştı. Mesela Ermeni meselesinde sözde soykırıma inanıyordu. Ancak biz ispatlı bir şekilde meseleyi anlattık. Artık inanmıyor.”