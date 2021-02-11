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'İmla' ve 'Ezber' 218 kilo esrar yakaladı

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evin ahırında ve yakınındaki dere yatağında narkotik köpekleri 'İmla' ve 'Ezber' ile yapılan aramada 218 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

DHA11 Şubat 2021 Perşembe 14:48 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:48
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin ahırında ve yakınındaki dere yatağında, narkotik köpekleri 'İmla' ve 'Ezber' ile yapılan arama yaptı.

Aramada 218 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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