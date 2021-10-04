IMRA, Portekizli Parlamenter Duarte Pacheco'yu ağırladı

4 Ekim 2021 Pazartesi 13:33 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 13:34

Dernek Başkanı AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Emine Sare Aydın'ın İMRA Derneği'nin 2019 yılından yapmış olduğu çalışmaları, uyuma yönelik üretilen projeleri ve araştırma raporlarını aktardı. Sonrasında İstanbul Vekili Ravza Kavakçı süregelen göç krizine yönelik Türkiye'nin göç politikalarından bahsetti. UNCHR'ı temsilen gelen Can Vodina, bölgede yapmış oldukları çalışmaları dile getirildi.

Toplantı sonrasında IMRA dernek binası gezildi, Dikiş Atölyesi ziyaret mülteci kadınların yapmış oldukları ürünler incelendi. Bunun yanında "kişilerin kullanmadıkları eşyalarını dönüştürerek makul ücretlerle satılarak parasının yine ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına harcandığı "Askıda kalmasın kullanılsın" projesinin stantları gezildi. Dernek gezisi sonrasında IMRA'da eğitim almış ve gönüllü olarak çalışmış göçmenlerle bir araya gelinerek sohbet edildi.

Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği, 2019 yılında İstanbul AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Emine Sare Aydın tarafından kuruldu. Göçmen ve mültecilerin sosyoekonomik entegrasyonunu amaçlayan IMRA, bugüne kadar birçok projeyi başarıyla yürüttü. Suriyeli mültecilerin sosyoekonomik entegrasyonu bağlamında Türkçe Dil Atölyelerinin oluşturulması IMRA'nın uyguladığı en önemli projelerden biriydi. Bu kapsamda 400 Suriyeli mülteci ve göçmen Türkçe eğitimi aldı. Kendi içerisinde bir döngü yaratan Askı Projesi, kullanılmış ve iyi durumda olan kıyafetlerin uygun fiyatlardan satışını ve elde edilen gelirin göçmenlerin faydası için kullanılmasını amaçlar. Hali hazırda devam eden projede online satışlar da yapılır. İstanbul Göçmen Girişimciler Araştırması 2020 yılında yayımlanmış, İstanbul'da faaliyet yürüten girişimcilerin ekonomik entegrasyonunu odağına alan bir projedir. Projede göçmenlerin faaliyet yürüttükleri iş kolları, eğitim seviyesi ve cinsiyet durumlarına göre araştırılmıştır.

İstanbul Göç ve Uyum Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, sığınmacı ve mültecilerin sosyoekonomik entegrasyonunu amaçlayan güdümlü bir projedir. Göçmenlerin girişimcilik ve istihdam faaliyetlerinin geliştirilmesini amaç edinen projede, Tekstil ve Giyim Atölyesi, Satış Danışmanlığı, Çağrı Merkezi, Grafik Tasarım, Sağlık Turizmi Elemanı ve Mutfak Elemanı eğitimleri verilmektedir.